Haaretz: İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın aleyhinde adli bir emir çıkarmasını bekliyor

İsrail gazetesi Haaretz, adı açıklanmayan yetkililerinin, "ICJ'nin Güney Afrika'nın taleplerini kabul etmesi ve İsrail'e karşı tedbir kararı vermesi ihtimali çok yüksek." şeklindeki ifadelerine yer verdi.

Söz konusu yetkililer, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısı yapmasının beklenmediğini sözlerine ekledi.

Haberde, çıkması muhtemel yargı kararının niteliği açıklamazken, yetkililerin şu ifadelerine yer verildi:

"Mahkeme, İsrail'e insani yardımın Gazze Şeridi'ne ulaşmasına izin vermesi, (soykırım suçlamalarıyla ilgili) bağımsız bir soruşturma yürütmesi veya İsrail'in yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye dönmesine izin vermesi emrini verebilir."



GÜNEY AFRİKA'NIN İSRAİL'E KARŞI ICJ'DE AÇTIĞI "SOYKIRIM DAVASI"



1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.



Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta ICJ'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.



Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle ICJ'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanlarını ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başlıyor.



Kararının açıklanması için hakimleri bağlayan bir son tarih bulunmamakla birlikte, Divan'ın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.