Murat Kurum Avcılar Yeşilkent Cemevi’ni ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, adaylığının 4'üncü gününde Avcılar'daydı. Avcılar'da Geçmiş Dönem Teşkilat Yönetimi ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ve Tahtakale Hayat Sokak Sakinleri Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ziyaretinde bulunan Kurum programlar sonrasında Yeşilkent Cemevi'ni ziyaret etti.

Kurum, "Sevgili Ehl-i beyt aşıkları, Hz. Hüseyin'in matemini her daim yüreğinde taşıyanlar, bugün burada olmaktan, siz değerli kardeşlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum. Burada bulunan, bu kardeşlik sofrasında olanlara, sevgili canlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Avcılar'ın her sokağına huzur getirmek için yola çıktıklarını belirten Kurum, "İstanbul için yola çıktık. Biz bu yola sevgi için çıktık. Tüm İstanbullulara, kimseyi ayırt etmeden, hizmet etmek için çıktık. Avcılar'ın her sokağına huzur getirmek için bu yola çıktık." diye konuştu.

'BİR OLALIM, İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM'

Hacı Bektaş-ı Veli'nin sözlerini hatırlatan Kurum, "Ne diyor Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli: "Bir olalım, iri olalım, diri olalım." İşte biz böyle Hünkar'ın sözünün takipçisi olursak birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamaz." ifadelerini kullandı.

"SİZ İSTEYECEKSİNİZ BİZ YAPACAĞIZ"

Kurum, "Bu yüzden birlikte İstanbul'u yöneteceğiz. Siz isteyeceksiniz biz yapacağız. Bizim sözümüz askıda kalmaz. Ben hep yanınızda olacağım. Her zaman ulaşılabilir olacağım. Ne sorununuz varsa gece demeden gündüz demeden çalışıp çözeceğim." sözleriyle konuşmasını tamamladı.