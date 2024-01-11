AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Hayaldi gerçek oldu

Amanos Dağları'na 2'si karayolu, biri de demiryolu olmak üzere 20'şer kilometrelik 3 tünelin inşa edileceğini vurgulayan Milletvekili Yayman, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve bölgenin diğer illerinin heyecanla beklediği ve bu illerimizi İskenderun Körfezi'ne bağlayacak olan projede ilk adım atıldı. Dörtyol-Hassa demir yolu ve otoyolu projesi ihalesi gerçekleştirildi. Sanayi başta olmak üzere birçok alanda Hatay'ımıza değer katacak olan proje hayırlı olsun. Yıllardır büyük mücadelesini verdiğimiz bu dev eser için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.