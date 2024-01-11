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Giriş Tarihi: 11.1.2024 14:08

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Hayaldi gerçek oldu

Gaziantep’i İskenderun Limanı’na bağlayacak olan ve merakla beklenen “Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi”ne start verilmesi üzerine açıklama yapan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Bölgemize can verecek. Hayaldi gerçek” oldu dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Hayaldi gerçek oldu

Amanos Dağları'na 2'si karayolu, biri de demiryolu olmak üzere 20'şer kilometrelik 3 tünelin inşa edileceğini vurgulayan Milletvekili Yayman, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve bölgenin diğer illerinin heyecanla beklediği ve bu illerimizi İskenderun Körfezi'ne bağlayacak olan projede ilk adım atıldı. Dörtyol-Hassa demir yolu ve otoyolu projesi ihalesi gerçekleştirildi. Sanayi başta olmak üzere birçok alanda Hatay'ımıza değer katacak olan proje hayırlı olsun. Yıllardır büyük mücadelesini verdiğimiz bu dev eser için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman: Hayaldi gerçek oldu
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