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Giriş Tarihi: 11.1.2024 19:29 Son Güncelleme: 11.1.2024 19:52

MSB duyurdu: Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Bahadır Canbulat şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizkurdu Tatbikatı kapsamında mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştüğünü bildirdi.

MSB duyurdu: Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Bahadır Canbulat şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında bugün mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlandığı, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesinin gemide yapıldığı kaydedildi.

Canbulat'ın ivedilikle hastaneye kaldırıldığı, ancak hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Canbulat için başsağlığı mesajı yayımladı.

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MSB duyurdu: Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Bahadır Canbulat şehit oldu
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