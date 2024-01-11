Sizler var oldukça bu vatan daima ayakta duracak

Ankara Altındağ'daki Şehit Onur Doğan İlkokulu öğrencileri, Hakkâri'de vatan nöbeti tutan Mehmetçik'e sevgi ve minnet duygularını anlatan mektuplar yazdı. Çocukların mektuplarında "Sizler dağlarda, karda kışta vatanımızı bekliyorsunuz, hepinize dua ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Mektupların ulaşmasından kısa süre sonra Hakkâri 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçikler de, kendilerine sevgilerini ileten öğrencilere mektupla cevap verdi. Mehmetçiklerin miniklere gönderdiği mektuplarda, "Sizler var oldukça bu vatan her daima ayakta duracak, zamanı geldiğinde bu kutsal görevi sizlere devrederken gözümüz arkada kalmayacak", "Sizin için buradayız" ifadeleri yer aldı. Mektupları okuyan öğrenciler hem duygulandı hem de mutlu oldu.