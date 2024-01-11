SON DAKİKA | İstanbul’da Sibergöz-13 operasyonu! Bakan Yerlikaya duyurdu: 73 şüpheli yakalandı

FOREX YATIRIM VAADİYLE DOLANDIRICILIK

Düzenlenen "SİBERGÖZ-13" operasyonunda şüphelilerin yurt dışı bağlantılı örgütler ile Forex Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.

"50 BİN DOLAR DÖVİZ VE 178 BİN TL ELE GEÇİRİLDİ"

Operasyonda yapılan aramalarda 103 adet PC ve bağlı çok sayıda monitör, 200 adet telefon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz ve 178 bin TL, Çok sayıda dijital ve yazılı doküman materyal ile İngilizce olarak hazırlanmış çok sayıda yatırım içerikli matbu formlara el konuldu.