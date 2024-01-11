TMSF’den Dilan Polat açıklaması! Franchise sözleşmeleri kayyımdan önce imzalandı

Açıklamada, "Son günlerde, kayyımlık göreviyle ilgili haberlerdeki bilgi kirliliği sebebiyle açıklama yapılması zarureti doğmuştur" denildi.

"Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken, ticari faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde aksamadan devam etmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemeler TMSF'yi kayyım olarak atayabilmektedir" diye devam edilen açıklama şu şekilde devam etti: