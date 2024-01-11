Yurt genelinde ‘KISKAÇ’ operasyonu

EmniyetGenel Müdürlüğü, FETÖ'ye yönelik 12 ilde eşzamanlı "KISKAÇ-3" operasyonu gerçekleştirdi. Konya başta olmak üzere 5 ilde 7 şüpheli yakalandı. Örgütün "Güncel Yapılanması"nda faaliyet gösteren 17 şüpheliyse 6 ilde gerçekleşen operasyonla yakayı ele verdi. Ordu, İstanbul ve Tekirdağ'da örgütün sözde "Öğrenci Yapılanması" içerisinde faaliyette bulunan 6 şüpheli yakalandı. 9 kişi de Denizli'de gözaltına alındı.İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı. Giresun'da FETÖ'den aranan A.G. yakalandı. Gaziantep'te de R.K. isimli FETÖ firarisi tutuklandı.