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Giriş Tarihi: 12.1.2024 10:10

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan zanlılardan 5’i tutuklandı, 2’si sınır dışı edildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da DEAŞ operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti. Ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından 9 Ocak'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

AŞÇI VE NÖBETÇİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Hafız S.'nin (45), örgütün Irak'taki kamplarında silahlı eğitim aldığı, daha sonra da aylık 2 bin Irak dinarı maaşla aşçılık yaptığı belirtildi. Diğer şüpheliler Muhammed H. (34), Naif H. (45), Harith A. (33) ile Rateb M.'nin (58) ise silahlı eğitim alıp, sınır bölgelerinde nöbet tuttuğu saptandı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hafız S., Muhammed H., Naif H., Harth A. ile Rateb M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Beşar H. (21) ve Halil B. (47) ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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Adana'da DEAŞ operasyonu
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