Adana’da DEAŞ operasyonu

AŞÇI VE NÖBETÇİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Hafız S.'nin (45), örgütün Irak'taki kamplarında silahlı eğitim aldığı, daha sonra da aylık 2 bin Irak dinarı maaşla aşçılık yaptığı belirtildi. Diğer şüpheliler Muhammed H. (34), Naif H. (45), Harith A. (33) ile Rateb M.'nin (58) ise silahlı eğitim alıp, sınır bölgelerinde nöbet tuttuğu saptandı.