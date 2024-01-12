Adana’da DEAŞ operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin adresini teknik ve fiziki takiple tespit etti. Ekipler, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından 9 Ocak'ta şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.
AŞÇI VE NÖBETÇİ
Emniyete götürülen şüphelilerden Hafız S.'nin (45), örgütün Irak'taki kamplarında silahlı eğitim aldığı, daha sonra da aylık 2 bin Irak dinarı maaşla aşçılık yaptığı belirtildi. Diğer şüpheliler Muhammed H. (34), Naif H. (45), Harith A. (33) ile Rateb M.'nin (58) ise silahlı eğitim alıp, sınır bölgelerinde nöbet tuttuğu saptandı.
SINIR DIŞI EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hafız S., Muhammed H., Naif H., Harth A. ile Rateb M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Savcılık talimatıyla serbest bırakılan Beşar H. (21) ve Halil B. (47) ise sınır dışı edilmek üzere Adana Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.