AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten şehit askerler için başsağlığı mesajı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz."
Acımız çok büyük…— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 12, 2024
Şehitlerimize Allah rahmet eylesin.
Mekanları cennet olsun.
Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz. https://t.co/ghcm2ktnOi