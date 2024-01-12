AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten şehit askerler için başsağlığı mesajı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Acımız çok büyük… Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz."