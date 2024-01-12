Cumhur İttifakı 31 Mart’a hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Beştepe'de Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi. Yeni yılın ilk zirvesi olan 1 saatlik görüşmede 31 Mart 2024 yerel seçim hazırlıkları ele alındı. Liderlerin belirlediği heyet geçtiğimiz aylarda 13 kez bir araya gelerek yol haritasını çizmiş, il ve ilçelerde Cumhur İttifakı'nın kazanması için gerekli koşulların oluşturulması konusu değerlendirilmişti.Heyetlerin görüşmelerinin nihayete erdirilmesinin ardından dün de iki lider ile birlikte heyetler bir araya geldi. Görüşmede, ilçe belediyeleri ve meclis üyelikleri ile ilgili çalışma da ele alındı. Adaylarla ilgili cumhur protokolü de gözden geçirildi. İki lider görüşmede Gazze'ye insani yardımlar, İsveç'in NATO üyeliği ve yeni anayasa süreci, yaşanan dini inançlar üzerinden yürütülen provokasyon süreci ile emeklilere yönelik düzenlemeleri