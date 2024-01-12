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Giriş Tarihi: 12.1.2024 22:30

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
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