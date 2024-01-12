Kahramanmaraş’a 2 şehit ateşi düştü

EMRULLAH GÜLMEZ

Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Kahramanmaraşlı iki şehidin bekar olduğu öğrenildi.