Haberler Gündem Haberleri Kahramanmaraş’a 2 şehit ateşi düştü
Giriş Tarihi: 13.1.2024 02:54

Kahramanmaraş’a 2 şehit ateşi düştü

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olurken Kahramanmaraş’a 2 şehit ateşi düştü.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kahramanmaraş’a 2 şehit ateşi düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 9 askerin şehit olduğunu duyurdu. 9 şehit askerden ikisinin Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in baba ocağına acı haberi askeri yetkililer verdi.

EMRULLAH GÜLMEZ

Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in baba ocağına düştü. Yine askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Kahramanmaraşlı iki şehidin bekar olduğu öğrenildi.

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Kahramanmaraş’a 2 şehit ateşi düştü
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