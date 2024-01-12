Karadeniz mayınına karşı İstanbul mutabakatı

Rusyaile Ukrayna savaşı sırasında ortaya çıkan Karadeniz'de sürüklenen mayın tehlikesine karşı "Üçlü Girişim" mutabakatı İstanbul'da imzalandı. "MCM Black Sea Mutabakat Metni İmza Töreni", Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov'un katılımıyla Sarıyer'deki Kalender Kasrı'nda gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "İmzaladığımız Mutabakat Muhtırası ile birlikte ortaya konulacak işbirliğinin Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğine büyük katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Türkiye olarak, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisi için çok yönlü gayret göstermekteyiz" dedi. NATO da "Mutabakattan memnunuz" açıklaması yaptı.