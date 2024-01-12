‘Konutlar sur gibi sağlam’

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, TOKİ tarafından inşasına başlanan afet konutları hızla yükseliyor. Konutların sağlamlığı hakkında depremzedeler tarafından 'sur gibi, kale gibi' benzetmesi yapılırken, vatandaşla yapılan röportajları sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Ablamız ne de güzel tespit etmiş: 'Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle.' Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için" ifadelerini kullandı. Videoda depremzedelerin çalışmalara ilişkin görüşlerine de yer veriliyor. Bir depremzede vatandaş, çalışmaların gece gündüz devam ettiğini, şantiye ışıklarının hep yandığını kaydederek, "Bir demirler döşeniyor ki sur gibi" ifadelerini kullanıyor. Bakanlığın çalışmalarından çok memnun olduklarını söyleyen bir başka vatandaş da, "İşin doğrusunu konuşmak lazım. Vallahi bundan iyisi olmaz" diyor.