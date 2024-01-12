Ömer Çelik: AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hafta sonu yapılacak aday tanıtım toplantısının şehitlerimiz sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

Ömer Çelik şu açıklamada bulundu: Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.