Pençe Kilit’ten acı haber: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024'te, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır " denildi.Amasya Taşova nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehadet haberi Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan anne babası ile Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan eşine yetkililerce iletildi. MSB'den yapılan diğer bir açıklamada ise Denizkurdu Tatbikatı'nda bir askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit gemisinde görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın (25) dalış eğitimi esnasında rahatsızlandığı, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesinin gemide yapıldığı kaydedildi. Canbulat'ın ivedilikle hastaneye kaldırıldığı, ancak hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Şehit Bahadır Canbulat'ın şehadet haberini Balıkesir'in Erdek ilçesindeki evlerinde alan anne ve babası gözyaşlarına boğuldu. Şehidin bekar olduğu öğrenildi.