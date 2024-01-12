Son dakika: Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı: 29 terör hedefi vuruldu

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.
Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ugnI1DPRc6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024
29 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ
Harekat kapsamında 29 terör hedefi yerle bir edildi. Açıklamada, "İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
ŞEHİT SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit asker sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."