Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 5 kahraman asker şehit düştü
Giriş Tarihi: 12.1.2024 21:52 Son Güncelleme: 12.1.2024 21:57

Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 5 kahraman asker şehit düştü

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 5 kahraman asker şehit düştü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.
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Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 5 kahraman asker şehit düştü
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