Spor camiasından Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda federasyon ve kulüp, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu taziye mesajında şunları belirtti:

"Acımız Büyük



Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz."

"ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK"

Öte yandan TFF, bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.