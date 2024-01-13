1 ton 661 kilo uyuşturucu yakalandı

EmniyetGenel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; 423 ekip, bin 435 personel, bir hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana başta olmak üzere 45 ilde "Narkogüç-43" operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 1 ton 661 kilogram uyuşturucu uyuşturucu madde ve 417 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 805 zehir taciri ve sokak satıcısı da yakalandı. Operasyon kapsamında birçok ilde çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İşte operasyon yapılan iller:Diyarbakır'daki operasyonda 113 kg skunk ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı.Konya'daki operasyonda 104 kg skunk ele geçirilirken, 4 zehir taciri yakalandı.Kırıkkale'de yapılan operasyonda 60 kilogram 500 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca 2 zehir taciri yakalandı.İstanbul'daki operasyonda 21 kilogram 900 gram sentetik kannabionid, 25 bin adet uyuşturucu hap, 16 kg 750 gr esrar, 14 kg 650 gr skunk, çok miktarda metamfetamin ve kokain ele getirildi. Ayrıca, 3 zehir taciri yakalandı.Ankara'da 2 kilogram kokain, 336 bin adet sentetik hap ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı.Mersin'de 56 bin adet sentetik ecza ele geçirilirken, bir zehir taciri de yakalandı.Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda bir ton 220 kg esrar ele geçirildi.