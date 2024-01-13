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Giriş Tarihi: 13.1.2024 10:41

Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın şehit oldu.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Adıyaman’a şehit ateşi düştü

Şehidin Adıyaman merkez Bahçelievler mahallesinde yaşayan ailesine şehadet haberi askeri erkan tarafından verildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın şehit olması sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidin Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisindeki baba ocağına gelerek burada şehidin ailesine acı haberi verdi.

Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu. Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın'ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

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Adıyaman’a şehit ateşi düştü
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