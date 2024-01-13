Amasya şehidini son yolculuğuna uğurladı

Pençe Kilit-2 Harekat Bölgesinde, üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada 30 yaşındaki Amasyalı Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu. Şehidin cenazesi bugün, Taşova'ya bağlı Çakırsu Köyünde toprağa verildi. Amasya, şehide son görevini yerine getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kapsamında devam eden Pençe Kilit-2 Harekatı, Mehmet Can Tepe Üs Bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütleri ile kahraman Türk askeri arasında çatışma çıktı. 11 Ocak Perşembe Günü yaşanan sıcak çatışmada Amasya Taşovalı Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit düştü. Şehidin haberi Kocaeli'de bulunan aile evine ateş gibi düştü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın naaşı, dün akşam memleketi Amasya'ya getirildi.

Amasya'nın Taşova İlçesine bağlı Çakırsu Köyünde Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan için tören düzenlendi. Şehidin yakınları, Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın bayrağa sarılı tabutuna son kez sarıldı. Şehidin ailesi, evlatlarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Düzenlenen tören sonrasında şehidin naaşı Çakırsu Köyü Yunus Baba Kabristanlığında toprağa verildi. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Bayram Çelik, Milletvekilleri, Amasya Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehidi, son yolculuğunda yalnız bırakmadı.