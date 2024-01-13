Azerbaycan’dan Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı

Hasanov, Bakan Güler'e gönderdiği taziye mesajında, bölücü terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberinden, son derece üzüntü duyduğunu kaydetti.

Türkiye'nin acısını kendi acıları olarak gördüklerini belirten Hasanov, "Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Hasanov, mesajında şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerler için şifa diledi.