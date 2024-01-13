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Giriş Tarihi: 13.1.2024 16:05 Son Güncelleme: 13.1.2024 16:25

SON DAKİKA | Masada terörle mücadele var! Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan daha sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

AA
SON DAKİKA | Masada terörle mücadele var! Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli, görüşmede, terörle mücadelenin seyri hakkında fikir alışverişinde de bulundu.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER İLE GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki terör saldırısı ve sonrasındaki durum ele alındı.

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SON DAKİKA | Masada terörle mücadele var! Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
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