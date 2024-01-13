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Giriş Tarihi: 13.1.2024 19:06

Başkan Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerin ailelerine taziye dileklerini iletti.

AA
Başkan Erdoğan’dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez ve İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar ile İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Başkan Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı
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