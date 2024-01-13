CHP’li Belediye başkanından şehide saygısızlık

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, tüm Müslüman aleminde olduğu gibi Türkiye'de de Regaip Kandilinin icra edildiği 11 Ocak akşamına Türk Halk Müziği Konseri organize ettiği ortaya çıktı. Kentteki Şükrü Tunar Kültür Merkezinde organize edilen konserden kısa bir süre önce, Erdek'teki Deniz Tatbikatından acı haber geldi. Çavuş Bahadır Canbulat'ın tatbikat sırasında Şehit düştüğü haberi yürekleri dağlarken, CHP'li Arslan, Kültür merkezindeki konserin devam etmesine engel olmadı. Saat 20:00'da başlayan konser her şeye rağmen geç saatlere kadar sürdü.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu Edremit Belediyesi'nin hem 3 ayların başlangıcı Regaip kandili hem de eğitim tatbikatında şehitimiz varken Şükrü Tunar'da düzenledikleri eğlencenin iptal edilmemesine tepki göstererek "Edremit Belediyesine yakışmadı" dedi.

Ekrem Umutlu "Mübarek 3 Aylarımızın başlangıcı olan Regaip Gecemizi eda ederken, maalesef Erdek Deniz Üssü Komutanlığında görev yapan Çavuş Bahadır Canbulat isimli Mehmetçiğimiz tatbikat sırasında şehit olmuşken, Edremit Belediyesi'nin Şükrü Tunar'da müzik programı düzenlemesi ve şehit haberine rağmen bunu devam ettirmesi, bizleri üzmüştür. Dinimize ve şehidimize saygı gereği müziğin kesilmesini beklerdik, ama 5 yıldır Selman Hasan Arslan'dan beklediğimiz duyarlılığı bu akşam da göremedik. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve ülkemize baş sağlığı diliyorum" dedi.