Irak’ın kuzeyinde hain saldırı: 8 şehit 5 yaralı

Türkiye sınırları ötesindeki bölücü terör örgütü unsurlarına art arda ağır darbeler indirirken, dün Irak'ın kuzeyinden acı bir haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 8 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, çatışmada 15 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hain saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonların bütün gücüyle devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı diledi. Yılmaz, mesajında şunları kaydetti: "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." Bu arada yarın yapılacağı açıklanan AK Parti aday tanıtım toplantısı ertelendi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir" bilgisini paylaştı.Cumhurbaşkanlığıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın bugün saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı. Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da katılacak. ANKARA