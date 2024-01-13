İstanbul’da riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayı Murat Kurum, Eminönü'nde esnaf ziyareti yaptı. Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı'nı gezen Kurum, burada vatandaşlarla bir araya geldi, fotoğraf çektirdi. Bir vatandaşın kentsel dönüşümle ilgili sorusu üzerine Kurum, vatandaşlara bu konuda her türlü desteği vereceklerini, mülkiyet problemlerini çözeceklerini belirterek, "Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız" dedi.Kurum, başka bir vatandaşın yıkımın ardından kentsel dönüşüm için bekletilen arsasıyla ilgili sorununu anlatması üzerine de "Nisan'da kurtulacağız. Biz Beykoz'da bakanlığımız nezdinde ne eksik varsa ne yapılması gereken iş varsa hepsini yaptık, bitirdik. İnşallah şimdi Büyükşehir'de de 1 Nisan sabahı kalan işleri yapacağız" diye konuştu. Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da eşlik etti.