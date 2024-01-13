Kaan’ın seri üretimi 2028’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle son yıllarda dünya markası haline gelen Türk Savunma Sanayii 2024'te de başarı destanları yazmaya devam edecek. Savunma sanayiinde 2024 yılı hedeflerini düzenlenen basın toplantısında paylaşan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, göklerle buluşmaya hazırlanan 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın 2028'de seri üretimine başlanacağını söyledi. Görgün şunları söyledi:19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla deniz platformlarının teslimat törenlerini yapacağız. Lojistik destek gemisinin ikincisi Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin kabulünü gerçekleştireceğiz.Denizde ikmal gemisi olan Derya, TCG Anadolu'dan sonra ürettiğimiz en büyük gemi."F-16 yapısal" projemizin yine teslimatları yapılmaya başlanacak.GÖKBEY helikopterinin jandarmaya teslimi yapılacak.AESA burun radarının testleri devam edecek.2024, havadan ikmal kontrol uçaklarının milli imkânlarla geliştirilen elektronik destek sistemlerinin teslim edildiği yıl olacak.Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ilk versiyonu olan Ürün-1'in son parti kabul testleri tamamlandı.KAAN'ın Türkiye'deki motor üretiminde bir ortaklık yok. 5. nesil uçak KAAN'ın 6. nesil modeli için şimdiden çalışıyoruz. 5. nesil görünmezlik olarak tanımlanıyor. 6. nesil, uçağın yapay zekâyla entegre olarak çalışması. 2028'de KAAN'ın ilk blokları seri üretimi başlanacak.