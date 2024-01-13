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Giriş Tarihi: 13.1.2024 21:28

Sağlık Bakanı Koca, Cizre Devlet Hastanesi iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır." açıklamasında bulundu.

AA
Sağlık Bakanı Koca, Cizre Devlet Hastanesi iddialarını yalanladı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır."

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Sağlık Bakanı Koca, Cizre Devlet Hastanesi iddialarını yalanladı
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