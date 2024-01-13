SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlara geçit yok

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlarda bulunan 59 şüphelinin tespit edildiğini, Yurt içinde bulunan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.
Bakan Tunç açıklamasında, "Şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlarda bulunan 59 şüpheli tespit edildi. Yurt içinde bulunan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı" olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmalar…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 13, 2024