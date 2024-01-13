Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Şehitlerimize yönelik provokatif paylaşımlara geçit yok
Giriş Tarihi: 13.1.2024 15:26 Son Güncelleme: 13.1.2024 16:43

SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Şehitlerimize yönelik provokatif paylaşımlara geçit yok

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlarda bulunan 59 şüphelinin tespit edildiğini, Yurt içinde bulunan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Şehitlerimize yönelik provokatif paylaşımlara geçit yok

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlarda bulunan 59 şüphelinin tespit edildiğini, Yurt içinde bulunan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Tunç açıklamasında, "Şehitlerimize yönelik provakatif paylaşımlarda bulunan 59 şüpheli tespit edildi. Yurt içinde bulunan 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildi. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Şehitlerimize yönelik provokatif paylaşımlara geçit yok
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