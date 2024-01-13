SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 110 şüpheli tespit edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini belirterek, "95 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı." dedi.

Bakan Yerlikaya 15 hesap yöneticisinden 6'sının yakalandığını 9 şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiğini belirtti.

Sosyal medya provokatörlerine operasyon | Video

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI: TUTUKLAMA KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yurt içinde olduğu tespit edilen 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.