SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 110 şüpheli tespit edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" terör örgütü propagandası yapan 110 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini belirterek, "95 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı." dedi.
Bakan Yerlikaya 15 hesap yöneticisinden 6'sının yakalandığını 9 şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiğini belirtti.
Sosyal medya provokatörlerine operasyon | Video
BAKAN TUNÇ AÇIKLADI: TUTUKLAMA KARARI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yurt içinde olduğu tespit edilen 10 şüpheliden 3'ü hakkında tutuklama kararı verildiğini, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.
113 TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Bakan Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen 'Kahramnlar-41' operasyonlarında 113 bölücü terör örgütü şüphelisinin yakalandığını belirtti.
"Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında BTÖ'ye yönelik; Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıkları tarafından gerçekleştirilen Kahramanlar-41 operasyonlarda 113 şüpheli gözaltına alındı."
Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.
Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 şüpheli gözaltına alındı | Video