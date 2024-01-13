SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 60 şüpheli tespit edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" terör örgütü propagandası yapan 60 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini belirterek, "53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2024
📌Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven,
📌Propagandasını yapan ve
📌Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 6️⃣0️⃣ hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit… pic.twitter.com/KZddDMp78v
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.
113 TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Bakan Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen 'Kahramnlar-41' operasyonlarında 113 bölücü terör örgütü şüphelisinin yakalandığını belirtti.
3️⃣2️⃣ İlde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik düzenlenen "KAHRAMANLAR-41" operasyonlarında toplam 1️⃣1️⃣3️⃣ şüpheli şahıs gözaltına alındı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 13, 2024
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE SİZLERİN DUASI VE DESTEĞİYLE KARARLILIKLA… pic.twitter.com/h6PM0mhOs1