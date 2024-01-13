SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 60 şüpheli tespit edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini belirterek, "53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.