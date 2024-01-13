Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 60 şüpheli tespit edildi
Giriş Tarihi: 13.1.2024 08:34 Son Güncelleme: 13.1.2024 08:51

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 60 şüpheli tespit edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı olarak” terör örgütü propagandası yapan 60 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı. Öte yandan Bakan Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen 'Kahramnlar-41' operasyonlarında 113 bölücü terör örgütü şüphelisinin yakalandığını belirtti.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 60 şüpheli tespit edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" terör örgütü propagandası yapan 60 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden "provokatif amaçlı olarak" Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 60 hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüphelinin tespit edildiğini belirterek, "53 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 7 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 4'ü yakalandı. 3 şüphelinin yakalanma çalışması devam etmektedir. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizin Allah ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

113 TERÖR ÖRGÜTÜ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Bakan Yerlikaya, 32 ilde düzenlenen 'Kahramnlar-41' operasyonlarında 113 bölücü terör örgütü şüphelisinin yakalandığını belirtti.

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 60 şüpheli tespit edildi
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