Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi
Giriş Tarihi: 13.1.2024 21:53 Son Güncelleme: 13.1.2024 22:14

Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi.

Son dakika: Irak ve Suriye’ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi

Son dakika haberleri: Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefi imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa kalıcı olarak imha edilecek!" notuyla yaptığı paylaşımda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yeni bir hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

25 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Bakanlığın paylaşımında, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, sorumlu düzeyde teröristlerin de aralarında bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaktan oluşan 25 terör hedefinin imha edildiği ifade edildi.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "İcra edilen bu harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

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Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi
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