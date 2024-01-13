Son dakika: Irak ve Suriye’ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi

Son dakika haberleri: Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında 25 terör hedefi imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Nerede bir terör tehdidi, kampı, sığınağı, oluşumu veya kümelenmesi varsa kalıcı olarak imha edilecek!" notuyla yaptığı paylaşımda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yeni bir hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.
25 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ
Bakanlığın paylaşımında, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtilerek, sorumlu düzeyde teröristlerin de aralarında bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak ve barınaktan oluşan 25 terör hedefinin imha edildiği ifade edildi.