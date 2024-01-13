Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK’ya 32 ilde operasyon: 113 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.1.2024 10:30

Son dakika: PKK’ya 32 ilde operasyon: 113 gözaltı

Son dakika: PKK terör örgütünün Kuzey Irak’ta üs bölgesine gerçekleştirdiği hain saldırının ardından Jandarma tarafından örgütün faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 113 şüpheli gözaltına alındı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: PKK’ya 32 ilde operasyon: 113 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesi kapsamında PKK'ya yönelik, Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Van'da Kahramanlar-41 operasyonu gerçekleştirildi.

113 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten, finans sağlayan 113 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

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Son dakika: PKK’ya 32 ilde operasyon: 113 gözaltı
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