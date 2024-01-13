Verdiğimiz belgelerle İsrail mahkûm olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.Geçtiğimiz pazar İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptık. Bugün (dün) yine il merkezimizde İstanbul'umuz ve çevre illerle ilgili bir çalışmayı bugün, yarın devam ettireceğiz.Cumhur İttifakı olarak başından itibaren gayet samimi bir havada neler yapabiliriz, arkadaşlarımız çalışmaları sürdürüyor. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarda geldikleri nokta nedir, bunların değerlendirmesini yapıyoruz. Yine Devlet Bey'le bu minval üzerinden çalışmamızı yaptık. Malum Manisa ve Mersin'de büyükşehir olarak Milliyetçi Hareket Partisi çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü bir şekilde gerek büyükşehir adayı noktasında, gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Diğer büyükşehirlerde de bizimle aynı kararlılıkta çalışmaları yürütüyoruz. Çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır. Bu konuda teşkilatlarımız çok çok güçlü, el ele vererek çalışmalarını sürdürüyor olacak.İngiltere ve Amerika'nın Yemen'e yönelik başlattığı saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Orantılı bir eylem söz konusu değil. Bu yapılanların hepsi de orantısız güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail, Filistin'de de yapmakta. İran, bütün bunların karşısında kendini nasıl korur ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika'yla beraber bu süreç içerisinde adımını atmıştır, atmaya devam ediyor. Şu anda Kızıldeniz'i bunlar adeta kan gölüne çevirme hevesindeler. Yemen, Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle, bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Şu anda çok değişik kanallardan değişik haberler alıyoruz. Husilerin gerek Amerika'ya gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz.(İsrail'e açılan soykırım davası) Şu an itibarıyla savunmalarını yapmaya başladılar. Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de iş görüyor ve bu belgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkûm olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine de inanıyoruz.Bugün itibarıyla İsrail kendini savunuyor. Savunurken de tabii savunmadan falan bahsediyor, nasıl bir savunmaysa. İsrail burada savunma değil taarruzla bir defa açık hava hapishanesi durumunda olan Filistin'e karşı ayın 7'sinden itibaren bölgeyi kan gölüne çevirdi. 22-23 bin orada sadece Filistinliyi öldürdüler, şehit ettiler. Biz de alabildiğimiz kadarını çocuklardan, kadınlardan, yaşlılardan alıp şu anda hastanelerimizde tedavi ettiriyoruz.İsrail kimi aldatacak ya? Bir defa, Netanyahu'nun artık kaçacak deliği yok, savunacak hiçbir imkânı yok. Ben Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görüyordum. Son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı. Tayyip Erdoğan'a sözlü saldırılarla ellerine bir şey geçmez. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı sözlü saldırıyla bitiremezler, çünkü biz hakikatin peşindeyiz. Hakkın yanındayız, mazlumların yanındayız ama onlar zalimliklerinin gereğini yapıyorlar. Sonucun da ben iyi olacağına inanıyorum. Hiçbir zaman mazlumlar kaybetmedi, hep zalimler kaybetti.