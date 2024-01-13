Yetersiz altyapı sele, sel ölüme neden olmuştu! 6 aydır bitmeyen altyapı çalışması mahalleliyi çileden çıkardı

Arzu Yılmaz: "Benim iki tane küçük çocuğum var. Birisi özel gereksinimli çocuk. Çocuklarımı okula getiriyorum otobüs, dolmuş olmadığı için taksiye binmek zorunda kalıyoruz. Ancak taksi de yol bozuk olduğu için taksiler okulun bulunduğu yere kadar getirmiyor. Yolun başında bırakıp geri dönüyorlar. Ben özel gereksinimli çocuğumla gelmekte zorlanıyorum. İşçilerin tutumlarından da son derece rahatsızız. Kaç kere şikâyet ettik hiçbir şey yapılmadı. Öğretmenler tozdan topraktan, çamurdan çocukları teneffüse çıkaramıyor. Kepçecilerin dikkatsizliği yüzünden çocuklarımız rahat rahat dışarda dolaşamıyor."

Arzu Bahçetep: "Aylardır buralar toz duman içerisinde. 6 aydır kapatıyorlar tekrar kazıyorlar. Kapatıyorlar tekrar kazıyorlar. İşin ehli bir mühendis yok. Kepçeci yok. İşçi yok. Bir gün doğalgazımız kesiliyor, bir gün elektrik, bir gün su kesiliyor. Artık bıktık. Elektrik kesintisi yüzünden kombim bozuldu. Çocuklarım buradaki okulda okuyorlar. Geçen gün rögar kapağını açık bırakmışlar. Az kalsın içine düşüyorduk. Hiçbir önlem alınmamış. Hiçbir düzen yok. Ulaşım sıkıntımız zaten canımıza yetti. Kazı yüzünden evimizin önüne taksi girmez, otobüs, dolmuş zaten yok. Biz yolumuzu istiyoruz hizmet istiyoruz."