Yetersiz altyapı sele, sel ölüme neden olmuştu! 6 aydır bitmeyen altyapı çalışması mahalleliyi çileden çıkardı

ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, İncirli Mahallesini ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Burada açıklamada bulunan Ünal; "ASKİ Genel Müdürlüğü'nde 5 yıldır dikiş tutmadı. Sürekli Genel Müdür değişimleri ile kurumsal hafızası ve iş yapma yeteneği kaybedildi. ASKİ ile ilgili bunların dışında da saymakla bitmeyecek birçok problem var. Malum bu bölgede yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı bir kızımız hayatını kaybetti. Bu yol maalesef 6 aydır bitirilebilmiş değil. Kış geldi hala asfalt atılmadı. İnsanlar çamurun içinde perişan ediliyor. Buraya bu mevsimde asfalt atmaya kalksalar, atılan o asfalt hiçbir işe yaramayacak" diye konuştu. Mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracak bir adım atılmadığını ifade eden Ünal, "Bu mahalle merkez noktada. Bir ring hattı ile buranın ulaşım sorunu çözülebilir. Ancak bunu bile yapacak feraset yok. Mansur Yavaş ve CHP belediyeciliği sınıfta kalmıştır. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Ankara tekrar AK Parti belediyeciliği ile hizmete kavuşacak ve eski güzel günlerine dönecek." dedi.
MAHALLE SAKİNLERİ BİTMEYEN ÇALIŞMA NEDENİYLE MAĞDUR
Mahalle sakini Durmuş Polyo: "Buraya 2-3 kere asfalt attılar hepsi çöktü. Sonra Ağustos ayında kazı çalışmalarına başladılar. 6 aydır kazıyorlar. Burada çalışan işçilerin hepsi ayrı bir hava. Kafalarına göre işe başlıyorlar, kafalarına göre işi bırakıyorlar. Bizi rezil ettiler. Yazın tozdan geçilmedi. Şimdi de çamurdan geçilmiyor. Sokağa çıkamaz olduk. 1 kamyon çakıl taşı bile getirip dökemediler. Kazı yaptıkları alanda ne boru bıraktılar, ne kablo. Her gün elektrik, su, doğalgazımız kesiliyor. Mansur Yavaş bizi mahvetti. 5 yıl bizi perişan etti. Ankara'ya zerre kadar bir çivi çakmadı. Ankara'da yapılan her şey eski dönemden kalma. Ben önümüzdeki seçimde Yavaş'ın kazanacağını düşünmüyorum. Allah rızası için bir kere gelip bu insanlar ne yapıyor biz buraya o kadar adam gönderdik ekipman gönderdik. 'Bunlar aylardır nerede?' demedi. Bu kadar sorumsuz bir belediye başkanına bir daha nasıl oy verelim? Bir yıl önce bir komşumuz vefat etti umurunda değil."
Arzu Yılmaz: "Benim iki tane küçük çocuğum var. Birisi özel gereksinimli çocuk. Çocuklarımı okula getiriyorum otobüs, dolmuş olmadığı için taksiye binmek zorunda kalıyoruz. Ancak taksi de yol bozuk olduğu için taksiler okulun bulunduğu yere kadar getirmiyor. Yolun başında bırakıp geri dönüyorlar. Ben özel gereksinimli çocuğumla gelmekte zorlanıyorum. İşçilerin tutumlarından da son derece rahatsızız. Kaç kere şikâyet ettik hiçbir şey yapılmadı. Öğretmenler tozdan topraktan, çamurdan çocukları teneffüse çıkaramıyor. Kepçecilerin dikkatsizliği yüzünden çocuklarımız rahat rahat dışarda dolaşamıyor."
Arzu Bahçetep: "Aylardır buralar toz duman içerisinde. 6 aydır kapatıyorlar tekrar kazıyorlar. Kapatıyorlar tekrar kazıyorlar. İşin ehli bir mühendis yok. Kepçeci yok. İşçi yok. Bir gün doğalgazımız kesiliyor, bir gün elektrik, bir gün su kesiliyor. Artık bıktık. Elektrik kesintisi yüzünden kombim bozuldu. Çocuklarım buradaki okulda okuyorlar. Geçen gün rögar kapağını açık bırakmışlar. Az kalsın içine düşüyorduk. Hiçbir önlem alınmamış. Hiçbir düzen yok. Ulaşım sıkıntımız zaten canımıza yetti. Kazı yüzünden evimizin önüne taksi girmez, otobüs, dolmuş zaten yok. Biz yolumuzu istiyoruz hizmet istiyoruz."
Hatice Uludağ: "Biz çok bir şey istemiyoruz. Ulaşım sorunumuz çözülsün, yolumuz yapılsın yeter. Okulun önü bataklık oldu artık. Çocuklar dışarı çıkamıyor, oyun oynayamıyor. 10 metre ileride park var çocuklar o parka bile gidemez oldu. Bizi resmen mahrumiyet bölgesi ilan ettiler. Yüzümüze bakan yok. Neyin cezasını çekiyoruz bilmiyorum. Burada genç bir kızımız öldü daha ne olabilir hizmet etmeleri için kaç kişi daha ölmeli."
Taksi şoförü: "7 aydır burası yapılmadı, sebebini bilemiyorum sürekli bir kazı hali var. Kapatıp tekrar kazıyorlar. Aracımızı 2 haftada bir tamire götürüyoruz. Yazık değil mi bize? Bitmek bilmeyen bir yol, esnaf zaten mağdur. Bu yol yüzünden esnaflar aylarca kepenk kapattı ekmek yiyemedi. Arabalarımız mahvoldu. Her hafta sanayiye gidip geliyoruz. Cebimizden çıkan paranın hattı hesabı yok. Bizi resmen mahrumiyet bölgesi ilan ettiler. Yüzümüze bakan yok. Neyin cezasını çekiyoruz bilmiyorum."
Kasap Arif Tazecan: "Bir çivi çakamadılar. Burada en ufak bir yağmurda sel felaketi yaşanıyor hatta geçen sene genç bir kız hayatını kaybetti selde. ASKİ'den yetkililer de geldi ama buranın altyapı sorununu bir türlü çözemediler. Ölüm bie umurlarında olmadı. Bir yol yapımı 7 ay sürmez. Biz esnaf olarak çok mağduruz. Yolun bozuk olması yüzünden müşteri gelemiyor. Arabayı arka sokağa bırakıyor, yaya olarak buraya geliyor. Sürekli elektrik kesintisi oluyor. Benim dolabımın motoru yansa elektrik kesintisi yüzünden bana zararı 50 bin lira bunu kim karşılayacak Büyükşehir Belediyesi mi? 7 aydır burası yapılmadı, sebebini bilemiyorum sürekli bir kazı hali var. Kapatıp tekrar kazıyorlar. Aracımızı 2 haftada bir tamire götürüyoruz. Yazık değil mi bize? Bitmek bilmeyen bir yol, esnaf zaten mağdur. Bu yol yüzünden esnaflar aylarca kepenk kapattı ekmek yiyemedi."