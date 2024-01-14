Erdoğan yaralı askerin ailesiyle görüştü: Yanlarına bırakmıyoruz

Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan, şehidin amcası Ramazan Duran ile görüşmesinde "Teröristlerin yanlarına bırakmıyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, aynı bölgede şehit olan 9 askerin alielerine de başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, şehit Muhammed Tunahan Evcin'in babası Nazif Evcin ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da şehit askerler için taziye mesajı yayımladı. Emine Erdoğan, "Kederli ailelerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesini kullandı.