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Giriş Tarihi: 14.1.2024

PKK propagandası yapan 110 hesap tespit edildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kalleş saldırı sonrası sosyal medyada PKK'yı övücü ve propaganda içerikli paylaşımlar ile yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 110 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. 98 kişiye terör propagandasından, 12 kişiye de provokatif bilgi yaymaktan adli işlem yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 7 şüpheliye yapılan operasyonlarda 4'ü yakalanırken, 3 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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PKK propagandası yapan 110 hesap tespit edildi
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