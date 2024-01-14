Haberler Gündem Haberleri Şehit Emrullah Gülmez son yolculuğuna uğurlandı! Doğum gününe 5 gün kala şehit oldu
Giriş Tarihi: 14.1.2024 14:27

Şehit Emrullah Gülmez son yolculuğuna uğurlandı! Doğum gününe 5 gün kala şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada doğum gününe 5 gün kala şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (23), memleketi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Şehit Emrullah Gülmez son yolculuğuna uğurlandı! Doğum gününe 5 gün kala şehit oldu

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 9 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in naaşı Askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez için Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin babası Hasan Gülmez'i (74) ise protokol teskin etmeye çalıştı.

Öğle namazına müteakip il müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alınmasının ardından Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez'in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Hacikodal mezarlığında düzenlenen cenaze töreninde; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl emniyet müdürü Nurettin Karaduman, protokol üyeleri, askeri erkân, vatandaşlar ve şehidin Libya'da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez katıldı.

Gülmez'in 17 Ocak' günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit Emrullah Gülmez son yolculuğuna uğurlandı! Doğum gününe 5 gün kala şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA