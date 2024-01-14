Haberler Gündem Haberleri Şehitlere hakaret eden 126 hesap tespit edildi Operasyonda yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliden 14’ü yakalandı
Giriş Tarihi: 14.1.2024 09:54

Şehitlere hakaret eden 126 hesap tespit edildi Operasyonda yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliden 14’ü yakalandı

Şehitlere yönelik provakatif amaçlı terör örgütünü öven ve propagandasını yapan 126 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 104’ünün yurt dışında olduğu belirlenirken 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14’ü yakalandı, 8’i ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Şehitlere hakaret eden 126 hesap tespit edildi Operasyonda yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliden 14’ü yakalandı

Pençe Kilit Harekât bölgesindeki şehitlerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak; Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısı tespit edildi. Şüphelilerden 104'ünün yurt dışında olduğu belirlendi ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14'ü yakalanırken, 8'i ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

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Şehitlere hakaret eden 126 hesap tespit edildi Operasyonda yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliden 14’ü yakalandı
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