Siyonist İsrail katlettiği Hamas yöneticisi Aruri’nin iki kız kardeşini gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, yaptığı açıklamada, "İşgal ordusu dün gece, Batı Şeria'nın Ramallah ile el-Bire kentinde evlerinde arama ve tahrip sonrasında şehit Salih el-Aruri'nin kız kardeşleri Delal ve Fatima el-Aruri'yi gözaltına aldı." dedi.

Serahine, Delal'ın Ramallah'ın kuzeybatısındaki Arurah beldesindeki ailesinin evinden, Fatima'nın ise el-Bire kentindeki eş-Şurfa Mahallesindeki evinden alındığını belirtti.

İsrail güçleri geceden sabah saatlerine kadar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda 25 kişiyi gözaltına almıştı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.