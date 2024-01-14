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Giriş Tarihi: 14.1.2024 14:11

Suriye tarafından Şanlıurfa’ya havan mermisi atıldı

PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı. Havan mermisi yol kenarına isabet etti.

Suriye tarafından Şanlıurfa’ya havan mermisi atıldı
Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı. Uysalllı kırsal Mahallesi yakınlarındaki beton bir yolun kenarına düşen havan mermisi, büyük bir gürültü ile patladı. Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken patlama sesini duyan vatandaşlar bölgeye akın etti. Olay yerine giden güvenlik güçleri, yeni bir saldırıya karşı vatandaşları uzaklaştırdı.

Olay yerine giden vatandaşlardan İbrahim Halil Demirel, Suriyeli iki ortağı ile araçla geçerken yakınlarına havan mermisinin düştüğünü belirtti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Suriye tarafından Şanlıurfa’ya havan mermisi atıldı
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