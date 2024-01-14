Teröristlerin inleri yerle bir

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberlerinin ardından havadan ve karadan teröristlerin inlerini başlarına yıktı. Diyarbakır ve Malatya'daki askeri havaalanlarından kalkan F-16 savaş uçakları geceden itibaren bölgedeki terör hedeflerini yerle bir etti. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyi, milli ve yerli mühimmatlarla vuruldu. Hava harekâtında sığınak, mağara ve barınak gibi 29 hedef imha edildi. Hudut birliklerindeki Fırtına Obüslerle de teröristler ateş altına alındı. Dün akşam saat 21.00'de düzenlenen hava harekâtlarında da 25 terör hedefi imha edilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğunu ve Irak'ın kuzeyinde 48, Suriye'nin kuzeyinde 9 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK/ YPG/KCK'lı ve diğer terörist unsurların etkisiz hale getirilerek, Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda operasyon yapıldığı belirtildi. "Asil milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin ve milletin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edileceği" vurgulanan açıklamada, "Bu harekâtlar sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" denildi.