K. Irak ve Suriye’de 47 hedef imha edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyindeki hain saldırının ardından Suriye'deki PKK hedeflerini vurdu. PKK/YPG kontrolündeki sözde askeri, istihbarat, enerji/ altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra sorumlu düzeyde faaliyet yürüten teröristler hedef alındı. Terör amaçlı kullanılan 5 altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere 23 hedef imha edildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere dün saat 22.00'de hava harekatları yapıldığını bildirdi. Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere düzenlenen harekatlarda içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 24 hedefin imha edildiği belirtildi.