Seçil Erzan’ın duruşması kaldığı yerden devam ediyor! Tanıklar dinlenecek

Türkiye, özel fon vurgunu davasıyla sarsıldı. Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da olduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı. Hakkında 252 yıl hapis cezası istenen Seçil Erzan, Cuma günü ikinci kez hakim karşısına çıkarak ek savunma yaptı.

"HERKES YER İÇER HESABI SEÇİL ÖDER"

Yaklaşık 6 saat savunma yapan Erzan, "Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3.5 katı kadar paralar kazanıyorlardı. Aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu. Arda'ya da 'Para değerlendiriyorum' dedim. Kimseye fon demedim. MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder. Hapse girdiğimden beri kime ne para verildi çıkarmaya çalışıyorum. Kimse bana sahip çıkmadı. Parada asla gözüm yoktu. Bu söylediklerim belki bana zarar verecek ama ben söylüyorum, ben bankacıyım diye benle bu ilişkiyi kurdular. Kaya'ya anaparanı aldın, fazlasını isteme dedim. O bu kadar faiz istemese ben zaten çözecektim. Diğer herkes artıdaydı" dedi.

KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Mahkeme 13 saat sürmesi nedeniyle bugüne ertelediği duruşma başladı. Tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük bulundukları cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Nazlı Can ve çok sayıda avukat duruşmaya katıldı. Bugün duruşmada Semih Kaya'nın tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.