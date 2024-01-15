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Giriş Tarihi: 15.1.2024 08:57

Şehitlere yönelik alçak provokasyon... 170 şüpheli tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya üzerinden Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere yönelik provokatif amaçlı, bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısından 18’i gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Şehitlere yönelik alçak provokasyon... 170 şüpheli tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere yönelik provokatif amaçlı, bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 170 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildi.

PROVOKATÖRLER YURT DIŞINDAN

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışında olduğu belirlenen 133 şüpheli hakkında işlem başlatılırken yurt içinde tespit edilen 37 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 18'i yakalanırken 19 şüpheliyle ilgili çalışmaların devam ettiğini öğrenildi.

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Şehitlere yönelik alçak provokasyon... 170 şüpheli tespit edildi
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