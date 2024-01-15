SON DAKİKA! İBB itfaiyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı! Farklı isimler bile kullanmışlar...

TEHLİKELİ EKİP

İddialara göre; rüşvet alan itfaiyecilerin, İBB'de memur olan başka bir görevliye rüşvet vererek kurum şifresini aylık düzenli rüşvet ödemeleri karşılığında kiraladıkları ve rüşvet aldıkları işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri, itfaiyecilerin hem rüşvet alan hem de rüşvet veren konumda oldukları, örgütsel hareket tarzına sahip olan şüphelilerin kendilerine ''tehlikeli ekip, özel ekip'' gibi isimler verdikleri tespit edildi.