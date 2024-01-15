SON DAKİKA! İBB itfaiyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı! Farklı isimler bile kullanmışlar...

Son dakika haberi... İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nda görevli personellerin işyeri açmak isteyen vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için düğmeye bastı.
Başsavcılık koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ocak Cuma günü İstanbul ve Kayseri merkezli operasyon gerçekleştirildi. Yapılan eşzamanlı operasyonda kendilerine 'özel ekip' ve 'tehlikeli ekip' yakıştırmalarında bulunan rüşvetçilerden aralarında 1'i emekli toplam 4 İBB itfaiye erinin olduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
4'Ü TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gün süren işlemlerinin ardından 18 şüpheli bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 18 şüpheliden 4'ü adli kontrol talebi, 14'ü ise tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce şüphelilerden Muammer A., Kenan G., Seyit K. ve Bahadır Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
45 BİN LİRA RÜŞVET İSTEMİŞLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nda görevli görevlilerinin, işyeri açarken başvuru yapan kişilere temin edilmesi gereken ruhsat belgeleri karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istedikleri, rüşvet parasını teslim etmeleri için yangın söndürme sistemleri satan sivil bir kişiye yönlendirme yaptıkları, herhangi bir ürün satışı yapmayan sivil kişiye rüşvet veren işyeri sahiplerinin itfaiyedeki dosyalarının imzalandığı, rüşvet vermeyen kişilerin ise usule uygun olsalar dahi dosyalarının bekletilerek rüşvet vermeye zorlandıkları tespit edildi.
TEHLİKELİ EKİP
İddialara göre; rüşvet alan itfaiyecilerin, İBB'de memur olan başka bir görevliye rüşvet vererek kurum şifresini aylık düzenli rüşvet ödemeleri karşılığında kiraladıkları ve rüşvet aldıkları işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri, itfaiyecilerin hem rüşvet alan hem de rüşvet veren konumda oldukları, örgütsel hareket tarzına sahip olan şüphelilerin kendilerine ''tehlikeli ekip, özel ekip'' gibi isimler verdikleri tespit edildi.
FARKLI İSİMLER KULLANMIŞLAR
Amir konumunda olan bazı şüphelilerin bazı rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondaki şüphelileri azarladığı da saptandı. Şüphelilerin, rüşvet eylemlerinde vatandaşla yapılan görüşmelerde kendilerini tanıtırken deşifre olmamak için farklı isimler kullandıkları da belirlendi.